Χωρίς προβλήματα διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς έληξε ο συναγερμός που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (14/9) εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατεχάκη, στο ύψος των Γλυκών Νερών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε στο προσωρινό κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας, γεγονός που δημιούργησε κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η ταλαιπωρία των οδηγών δεν διήρκησε πολύ, καθώς στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αντιμετώπισαν επιτυχώς το περιστατικό σβήνοντας τις φλόγες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την απομάκρυνση του καμένου οχήματος, η δεξιά λωρίδα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία και η ροή των οχημάτων έχει πλέον πλήρως ομαλοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς επιβαινόντων, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανάφλεξη του αυτοκινήτου παραμένουν άγνωστα.