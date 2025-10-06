Επέμβαση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (5/10), για τον εντοπισμό οχήματος που προκαλεί διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός οχήματος, που ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος (ενισχυτής και 7 ηχεία υψηλής ισχύος), το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα την διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Το εν λόγω όχημα κατασχέθηκε, ενώ συνελήφθη ο 22χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.



