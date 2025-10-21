Tροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης (21/10) με αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε ένα ασθενοφόρο.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε σε κοντινή απόσταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:30 στη συμβολή των οδών Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, αλλά και προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός – το ασθενοφόρο δεν μετέφερε κάποιον ασθενή – παρά μόνο υλικές ζημιές.

Μ.Κ.