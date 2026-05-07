Ένα τροχαίο που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (7/5) ήρθε να προστεθεί στα δύο, τουλάχιστον, καταγεγραμμένα συμβάντα το τελευταίο διάστημα, στην ευρύτερη περιοχή Σκουροχωρίου-Λεβεντοχωρίου-Σκαφιδιάς, με «πρωταγωνιστές»… ελάφια!

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 9:30 το πρωί, ΙΧ που κινούνταν στον δρόμο Λεβεντοχωρίου – Σκουροχωρίου, συγκρούστηκε με… ελάφι!

Το ζώο «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στο ΙΧ, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να το αποφύγει χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Από τη σύγκρουση το ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε αλλά βγήκε από το όχημα εμφανώς σοκαρισμένος.

Το ελάφι εξέπνευσε λίγο αργότερα στο σημείο του ατυχήματος.

