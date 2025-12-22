Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αγγελοκάστρου-Αγρινίου.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ένα εκ των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Ένας από τους οδηγούς, άνδρας 53 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου ελαφρά τραυματίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθότι απαιτήθηκε η αρωγή τους στον απεγκλωβισμό του ενός οδηγού και στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Πηγή: Agriniopress