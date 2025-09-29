Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (29/9) το μεσημέρι κατά τις 16:30 κοντά στα διόδια που βρίσκονται έξω από την Θήβα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα Ι.Χ.Ε. στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, όμως ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος από τη σύγκρουση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία καθώς και οχήματα της Νέας Οδούς ώστε να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο δεξιό ρεύμα.

Πηγή: radiothiva.gr