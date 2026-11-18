Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου, έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 10:00, στο ύψος του Αμαρουσίου, ένα ΙΧ επιβατικό όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο με αστικό λεωφορείο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την Τροχαία.

Λόγω της σύγκρουσης, έχει δημιουργηθεί έντονο μποτιλιάρισμα, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στο ρεύμα κατεύθυνσης προς την Αττική Οδό, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, να απομακρύνουν τα οχήματα και να ομαλοποιήσουν τη ροή των διερχόμενων αυτοκινήτων. Μέχρι αυτή την ώρα, παραμένει άγνωστο εάν από τη σύγκρουση έχει προκύψει κάποιος τραυματισμός.