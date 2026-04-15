Πριν από λίγα λεπτά ανασύρθηκε τραυματισμένος ο οδηγός του οχήματος της Πυροσβεστικής, που κατέληξε σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν από το Καζίνο Mont Parnes.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος που βρίσκεται κοντά στο σανατόριο της Πάρνηθας, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει σε δύσβατο σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Οι άνδρες της επιχείρησης προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού, καταφέρνοντας να ανασύρουν τον οδηγό από το όχημα. Ο τραυματίας παρελήφθη για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.