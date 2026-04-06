Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) έξω από την Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ειδικότερα, το όχημα που κινούταν στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όντας στο ύψος των διοδίων Μακρυχωρίου, προσέκρουσε σε στηθαίο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Ο 57χρονος οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από το όχημα, και για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Πηγή: Onlarissa