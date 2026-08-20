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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπης στα Τουρκοβούνια, από την πλευρά του Ψυχικού, στην οδό Καλπακίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής κατοικίας, όπου ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης έχει διατεθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα, για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.