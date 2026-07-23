Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον στρατηγικά έργα υποδομής στη χώρα ολοκληρώνεται επίσημα σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, με την παράδοση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Εγκαίνια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Πότε ανοίγει ο δρόμος

Η τελετή των εγκαινίων έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 19:00, στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατίας στο Κηπουριό Γρεβενών, θα παραδοθούν επίσημα στην κυκλοφορία την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έτσι, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, ο οποίος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη από την ΤΕΡΝΑ και λειτουργεί υπό την Κεντρική Οδό (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Επαναστατικές αλλαγές στους χρόνους μετακίνησης

Η παράδοση του Ε65 μειώνει τις αποστάσεις και παρακάμπτει επικίνδυνα ορεινά περάσματα, φέρνοντας τις πόλεις της Δυτικής Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου πολύ πιο κοντά στην Αθήνα:

Αθήνα – Γρεβενά: Σε περίπου 4 ώρες (από 6 ώρες και 45 λεπτά μέσω ΠΑΘΕ).

Σε περίπου (από 6 ώρες και 45 λεπτά μέσω ΠΑΘΕ). Αθήνα – Μέτσοβο : Σε 4 ώρες

: Σε 4 ώρες Αθήνα – Καστοριά: Σε 4,5 ώρες (από 7 ώρες).

Σε (από 7 ώρες). Αθήνα – Κοζάνη: Σε 4,5 ώρες (από 6 ώρες).

Σε (από 6 ώρες). Αθήνα – Καρπενήσι : Σε 3 ώρες

: Σε 3 ώρες Αθήνα – Φλώρινα: Σε 5 ώρες και 15 λεπτά (από 7 ώρες).

Σε (από 7 ώρες). Λαμία – Εγνατία Οδός: Μόλις σε 1 ώρα και 45 λεπτά . (από 03:15’ σήμερα)

Μόλις σε . (από 03:15’ σήμερα) Αθήνα – Τρίκαλα: Σε 3 ώρες .

Σε . Αθήνα – Καρδίτσα: Σε 2,5 ώρες.

Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσβαση σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι και ο ορεινός όγκος της Πίνδου.

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη του δρόμου Ε65.

Νέος αναπτυξιακός διάδρομος και διεθνείς μεταφορές

Ο Ε65 αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) και λειτουργεί ως στρατηγικός εμπορικός άξονας.

Με τη λειτουργία του:

Συνδέονται τα λιμάνια Βόλου και Ηγουμενίτσας, δημιουργώντας μια ταχύτατη πύλη προς την Κεντρική Ευρώπη. Μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες η διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ε65

Ο νέος αυτοκινητόδρομος διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Στα 182,1 χιλιόμετρά του περιλαμβάνονται:

14 Ανισόπεδοι Κόμβοι και 4 Ημικόμβοι.

και 4 Ημικόμβοι. 5 δίδυμες σήραγγες (με μεγαλύτερη τη Σήραγγα Τ2 στην Όθρυ μήκους 3 χλμ.).

(με μεγαλύτερη τη Σήραγγα Τ2 στην Όθρυ μήκους 3 χλμ.). 31 Γέφυρες (με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού, μήκους 595 μ.).

(με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού, μήκους 595 μ.). 114 Άνω και Κάτω Διαβάσεις .

. 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) (σε πλήρη λειτουργία του Λιανοκλαδίου και των Σοφάδων).

(σε πλήρη λειτουργία του Λιανοκλαδίου και των Σοφάδων). 4 Μετωπικοί και 5 Πλευρικοί σταθμοί διοδίων.

Για την οδική ασφάλεια παρέχονται 24ωρες περιπολίες, δωρεάν οδική βοήθεια ακινητοποιημένων οχημάτων και ο 4ψήφιος αριθμός εκτάκτου ανάγκης 1075.

Το ιστορικό και το συνολικό κόστος

Ο σχεδιασμός του Ε65 ξεκίνησε το 2005 από τον Γιώργο Σουφλιά, ενώ η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε το 2007. Μετά το «πάγωμα» των έργων το 2011, το έργο επανεκκίνησε το 2013 χωρισμένο σε τμήματα.

Το μεσαίο τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα, 77,5 χλμ.) παραδόθηκε το 2017, το νότιο τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα, 32,5 χλμ.) ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2024, ενώ σήμερα σφραγίζεται η ολοκλήρωση με το βόρειο τμήμα (Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία, 70,5 χλμ.), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF).

Το αμιγώς κατασκευαστικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνυπολογίζοντας τις καθυστερήσεις, τις αναθεωρήσεις και τα συμπληρωματικά έργα από το 2007, η συνολική δαπάνη αγγίζει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.