Στην εξιχνίαση υπόθεσης απάτης και τη σύλληψη δυο ατόμων που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Κατά την διερεύνηση μιας υπόθεσης αυτοχειρίας που σημειώθηκε την περασμένο Δεκέμβριο, αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα απατεώνων.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι ένας 57χρονος και μια 50χρονη παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία στον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά και σε μια ακόμη 58χρονη γυναίκα, κατάφεραν να τους αποσπάσουν χρηματικό ποσό που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ανήλθε στο 1.091.200 ευρώ, ενώ το διάστημα δράσης τους υπολογίζεται από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πράξη του αυτόχειρα οφείλεται στο γεγονός ότι εξαπατήθηκε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την Πέμπτη σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων την 50χρονη γυναίκα και τον 57χρονο άνδρα, πραγματοποιώντας έρευνα στην οικία τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σχετιζόμενα με την υπόθεση αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ