Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 23χρονος στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου. Δεν πρόκειται για εγκληματική πράξη, καθώς φαίνεται πως ο ίδιος ο κρατούμενος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για τον 23χρονο Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, ο οποίος γύρω στις 2.15 π.μ. εντοπίστηκε νεκρός, ενώ στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και παρέλαβαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο 23χρονος κρατείτο στη νέα πτέρυγα που είχε εγκαινιαστεί από τον Πρόεδρο και τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ το όνομά του βρισκόταν στη λίστα με τα πρόσωπα που θα αποφυλακίζονταν ενόψει Χριστουγέννων. Σημειώνεται, πως ο κρατούμενος δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ούτε και κανένα άλλο πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος ήταν θύμα κακομεταχείρισης από τους συγκρατούμενούς του.

«Ισχυρές ομάδες» κρατουμένων φαίνεται πως ελέγχουν πτέρυγες, επιβάλλουν «ποινές» και λειτουργούν ως κέντρα εξουσίας μέσα στη φυλακή.

Τις Κεντρικές Φυλακές επισκέφθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής για το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 23χρονου, αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νεκροτομή επί της σορού του, που θα διενεργηθεί από την Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Αγγελική Παπέττα και τον Ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Το φονικό της προηγούμενης εβδομάδας

Το σημερινό περιστατικό ακολουθεί τη δολοφονία κρατουμένου που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στην πτέρυγα 4, μετά από συμπλοκή εντός κελιού, υπόθεση για την οποία κατηγορείται 30χρονος Ελληνοκύπριος κατάδικος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα σημειώθηκε και άλλη απόπειρα αυτοκτονίας στην πτέρυγα 9, ενώ οι έρευνες για το σημερινό συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: philenews,Reporter