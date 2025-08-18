Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Πάργας η είδηση του θανάτου ενός 41χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PrevezaNews, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη μονοκατοικίας από συγγενικά του πρόσωπα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Ο 41χρονος, με καταγωγή από χωριό του Δήμου Πάργας, διέμενε μόνιμα στη Γερμανία και ήταν πατέρας τριών παιδιών. Είχε επισκεφθεί πρόσφατα τον τόπο καταγωγής του, όπου και σημειώθηκε η τραγική κατάληξη.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον ξαφνικό χαμό του.