Νεκρός μέσα στην τουαλέτα του του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου εντοπίστηκε ένας κρατούμενος από την Βουλγαρία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 29χρονος χρησιμοποίησε την μπλούζα του για να κρεμαστεί και λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν συγκρατούμενοι του, καθώς έβλεπαν ότι είχε περάσει ώρα από την στιγμή που είχε ζητήσει να πάει στην τουαλέτα.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη πέντε κρατούμενοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, «ο θανών είχε συλληφθεί από τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων».

Πληροφορίες του zougla.gr αναφέρουν ότι ο αυτόχειρας την περασμένη Τρίτη είχε χτυπήσει στο πρόσωπο την γυναίκα του και την απείλησε με ένα μαχαίρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή με αποτέλεσμα να μην βρεθεί.

Η σύζυγος του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «το μαχαίρι το κρατούσε και πιστεύω ότι ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του».

Εις βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε οδηγηθεί στο Αυτόφωρο απ όπου είχε πάρει αναβολή.

Οι αστυνομικοί του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας του Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου, με πρωτοβουλία τους, τον μετέφεραν για ψυχιατρική εξέταση.

Εκεί «κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας» και μεταφέρθηκε στο τμήμα ώστε σήμερα το μεσημέρι να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

«Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.