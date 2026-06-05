Μια απρόσμενη και δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η 40χρονη πρώην σύζυγός του, η οποία κρατούνταν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού με κατηγορία για ηθική αυτουργία πίσω από το συμβόλαιο θανάτου του άτυχου ακαδημαϊκού, έβαλε τέλος στη ζωή της, όπως έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή 05/06.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (4/6), μέσα στο κατάστημα κράτησης, με τις αρχές της φυλακής να εντοπίζουν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν βοήθεια, καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσε σεντόνια στο κελί της και κρεμάστηκε στο μπάνιο, όπου την βρήκαν οι συγκρατούμενές της.

Η αυτοκτονία της κλείνει βίαια ένα μεγάλο κεφάλαιο της δικαστικής έρευνας, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στο απονεννοημένο διάβημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης που είχε απορριφθεί.

Το χρονικό της «πληρωμένης» δολοφονίας στην Αγία Παρασκευή

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας μετά την άγρια εκτέλεση του 43χρονου καθηγητή του πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πέντε σφαίρες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Από την πρώτη στιγμή, οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής είχαν στρέψει τις έρευνές τους στο στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Η εξιχνίαση του εγκλήματος αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φερόταν να είχε ενορχηστρώσει η ίδια η πρώην σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 40χρονη πίεζε έντονα τον νυν σύντροφό της να βρει άτομα που θα μπορούσαν, έναντι αμοιβής, να βγάλουν από τη μέση τον καθηγητή.

Ο σύντροφός της φέρεται να λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος: ήρθε σε επαφή με έναν αλλοδαπό μεσολαβητή, ο οποίος επιστράτευσε δύο ακόμα εκτελεστές. Μάλιστα, ο νυν σύντροφος της 40χρονης φέρεται να ήταν ο ίδιος ο μασκοφόρος που πλησίασε το θύμα και τράβηξε τη σκανδάλη του όπλου Τοκάρεφ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τα κίνητρα: Οικονομικές διαφορές και η επιμέλεια των παιδιών

Πίσω από το άσβεστο μίσος και την απόφαση για τη δολοφονία του καθηγητή κρύβονταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σοβαρότατες οικονομικές και προσωπικές διαφορές. Το πρώην ζευγάρι βρισκόταν σε μια διαρκή και έντονη δικαστική διαμάχη για τη διαχείριση εταιρειών που διατηρούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Παράλληλα, η σχέση τους ήταν εξαιρετικά τεταμένη λόγω της επικοινωνίας και της επιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών τους. Οι συνεχείς συγκρούσεις φέρεται να οδήγησαν τελικά την γυναίκα στο σχέδιο εξόντωσης για το οποίο κατηγορήθηκε, μια επιλογή που οδήγησε στη σύλληψη της ίδιας, του συντρόφου της και των τριών συνεργών τους.

Η είδηση της αυτοκτονίας της 40χρονης μέσα στο κελί της, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έχουν διατάξει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της στο σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και το αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα επιτήρησης.

Λέξη προς λέξη όσα είχε πει στην απολογία της

Η Ζούγκλα, είχε παρουσιάσει λέξη- λέξη τα όσα είπε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όταν κλήθηκε για κατάθεση στις 20:30 στις 4 Ιουλίου 2025, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία σε δρόμο έξω από το σπίτι της στην Αγία Παρασκευή.

«Είμαι σοκαρισμένη»

Η 43χρονη δήλωσε επιχειρηματίας και ξεκίνησε την κατάθεσή της δηλώνοντας τη διεύθυνση που μένει, μαζί με τον σύντροφό της και τα τρία παιδιά τους ,όπως είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι το τρίτο παιδί είναι του συντρόφου της.

«Σήμερα έγινε κάτι τρομερό έξω από το σπίτι μου και είμαι σοκαρισμένη» είπε στους αστυνομικούς δίνοντας όλα τα στοιχεία του πρώην συζύγου της επισημαίνοντας ότι ήταν «αρκετά ευκατάστατος». «Τον γνώρισα τον Οκτώβριο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014 μου έκανε πρόταση γάμου. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι ήμουν έγκυος σε δίδυμα. Από τότε άλλαξε. Έγινε τελείως αδιάφορος και έλειπε συνέχεια από το σπίτι . Επειδή έχω τρία αυτοάνοσα έπρεπε να παραμείνω για εκείνο το διάστημα στο κρεβάτι. Παραμείναμε ζευγάρι μέχρι το 2022 για το καλό των παιδιών μας , αλλά στην ουσία ήμασταν χωριστά από όταν έμεινα έγκυος».

Στη συνέχεια η κατηγορούμενη , ανέφερε ότι ήρθαν στην Ελλάδα το 2020 οικογενειακώς καθώς ο πρώην σύζυγός της μπορούσε να δουλέψει και εξ αποστάσεως. Ζούσαν στο Κολωνάκι , όπως είπε αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως ήταν η σχέση της με τον πατέρα των παιδιών της .

«Δεν είχαμε καλή σχέση. Με είχε χτυπήσει παλιότερα μία φορά και μου ασκούσε συχνά και λεκτική βία . Το 2022 και ενώ ήταν στην Αμερική , με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε εντός μίας εβδομάδας να πάρουμε διαζύγιο. Έπειτα είχε βρει μια καθηγήτρια γυναικολογίας με την οποία ήταν μαζί για δύο χρόνια ενώ τον τελευταίο χρόνο από όσο ξέρω ήταν με μία βίζιτα. Από τότε που χωρίσαμε ερχόταν δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα και έπαιρνε τα παιδιά για διακοπές. Τα έπαιρνε και τα πήγαινε στους γονείς του στην Πολωνία αλλά μην φανταστείτε ότι περνούσε χρόνο μαζί τους . Τα φόρτωνε στους γονείς και πήγαινε για μπύρες . Γενικά έπινε πολύ . Έπινε και μετά έμπλεκε σε τσακωμούς .»

«Είχε νευριάσει με τα ασφαλιστικά μέτρα»

Στην συνέχεια η γυναίκα είχε αναφερθεί στα ασφαλιστικά μέτρα που είχε υποβάλλει για να μην πάρει τα παιδιά το θύμα στην Αμερική τα οποία όπως είπε απορρίφθηκαν , την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας . Σε αυτό το ταξίδι το θύμα έμενε σε ένα διαμέρισμα στην οδό Κανάρη .

«Παλιότερα όποτε ερχόταν τον φιλοξενούσα και στο σπίτι μας και αυτό σας το λέω για να καταλάβετε πόσο καλές σχέσεις είχαμε και εγώ και ο σύντροφός μου μαζί του. Αυτή τη φορά δεν έμεινε στο σπίτι γιατί είχε νευριάσει με τα ασφαλιστικά μέτρα αλλά και γιατί ήθελε να περάσει αποκλειστικό χρόνο με τα παιδιά . Μάλιστα αυτή τη φορά επειδή τα διαβατήρια των παιδιών είχαν λήξει , δεν θα τα πήγαινε στη μητέρα του στην Πολωνία και έτσι θα περνούσε μαζί τους χρόνο εδώ στην Αθήνα. Η σχέση του με τον σύντροφό μου ήταν πολύ καλή σε γενικές γραμμές. Μόνο μία φορά είχαν τσακωθεί παλιότερα γιατί είχε γυρίσει τα παιδιά από βόλτα και δεν ήθελε να τα παραδώσει σε αυτόν αλλά σε μένα . Τότε απλώς είχαν λογοφέρει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ραντεβού που είχαν για συνεδρία στην παιδοψυχολόγο , λίγες ώρες πριν τη δολοφονία. Για τον καθηγητή ήταν η πρώτη φορά ενώ η μητέρα με τα δίδυμα είχε πάει άλλες 3-4 φορές.

«Ο πρώην σύζυγός μου, ήρθε κατευθείαν στην παιδοψυχολόγο. Αυτή ήταν και η πρώτη του φορά . Η συνεδρία ξεκίνησε κάπως άβολα. Υπήρχε απόσταση μεταξύ μας γιατί αυτός ήταν κάθετος και ήθελε να πάρει τα δίδυμα μαζί του ενώ αυτά δεν ήθελαν. Να φανταστείτε ήταν γραπωμένα στη φούστα μου. Συμφωνήσαμε να τα παίρνει σταδιακά και να έρθει σήμερα στις 16:00 και να πάρει τα παιδιά».

Στους αστυνομικούς έδωσε και άλλες λεπτομέρειες για την αναχώρησή τους από το γραφείο της παιδοψυχολόγου αλλά παρέλειψε να πει κάτι σημαντικό, ότι φεύγοντας τράβηξε φωτογραφίες τον πρώην σύζυγό της, τις οποίες στη συνέχεια τις διέγραψε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τις ανακτήσουν.

«Άκουσα ένα μπαμ, αλλά δεν έδωσα σημασία»

«Στις 16:09 με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έφτανε στο σπίτι .Κάποια στιγμή άκουσα ένα μπαμ από έξω αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί ετοίμαζα μπουγάτσα. Επειδή πέρασε η ώρα τον πήρα τηλέφωνο αλλά δεν μου το σήκωσε. Τον πήρε και η μικρή τρεις φορές και δεν της το σήκωσε. Τότε άρχισα να ανησυχώ».

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι έμαθε από τις ειδήσεις για το έγκλημα και επικοινώνησε με τον ΑΤ Αγίας Παρασκευής.

«Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω στα παιδιά μου. Δεν τους έχω πει τίποτα ακόμα.»

Στην κατάθεσή της μίλησε και για το σύντροφό της, που συνελήφθη για τον φόνο, αναφέροντας ότι έλειπε τις τελευταίες δύο μέρες στο Ναύπλιο.

«Εκεί στο Ναύπλιο όταν πάει μένει σε ένα φίλο του Γιώργο τον οποίο δεν ξέρω πως λένε στο επίθετο ούτε τον έχω δει ποτέ. Υποθέτω ότι τώρα εκεί θα μένει. Σήμερα δεν έχουμε μιλήσει από το πρωί. Αν είχατε και εσείς τρία παιδιά θα καταλαβαίνατε πόσο δύσκολο είναι να βρεις χρόνο να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε για τον Χρήστο αυτά τα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάνε όλοι.»

Η 43χρονη ,περιέγραψε στη συνέχεια ότι λίγες ημέρες μετά θα πήγαιναν στην πρεσβεία της Πολωνίας μαζί με τον πρώην σύζυγό της ,για να βγάλουν διαβατήρια τα παιδιά.«Δεν είχα θέμα να ταξιδέψουν στην Πολωνία γιατί με ένα αεροπλάνο είσαι εκεί σε 3 ώρες. Για την Αμερική όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να βρεθείς στην απέναντι όχθη. Αυτό το ταξίδι στην Αμερική ήταν που μας έκανε να πάμε στην παιδοψυχολόγο… Λόγω του άγχους τα δίδυμα φοβόντουσαν να πάνε μαζί του. Δεν ήθελαν να έρχεται να τα παίρνει»…