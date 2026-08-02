Βίντεο «Ζούγκλας»: Αλέξης Σφαέλος

Η «Ζούγκλα» πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία. Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά προκλήθηκε από δίκτυο ηλεκτροδότησης που ανήκει σε ιδιώτη και παρέχει ρεύμα σε ανεμογεννήτριες.

Ουσιαστικά, σπινθήρες από τις ανεμογεννήτριες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της φωτιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία ως την Αττική. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής συνέλαβαν δύο άνδρες. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου.

Στο πρώτο βίντεο της «Ζούγκλας» καταγράφονται οι ανεμογεννήτριες που προκάλεσαν τη φωτιά στον οικισμό Καλαμάκι, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτές.

Από αυτές τις ανεμογεννήτριες ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά:

Σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, πριν από έναν μήνα είχε ξεσπάσει μια ακόμη πυρκαγιά, η οποία είχε κάψει συνολικά 60 στρέμματα.

Το τραγικό αποτέλεσμα είναι πως πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εκατοντάδες κατοικίες και υποδομές έχουν καταστραφεί, ενώ οι δυνατές φλόγες άφησαν πίσω τους και δεκάδες νεκρά ζώα. Σημειώνεται ότι η αστυνομία θα πρέπει να πραγματοποιήσει αυξημένες περιπολίες στους οικισμούς που εκκενώθηκαν, καθώς υπάρχουν φόβοι από τους ιδιοκτήτες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ότι ορισμένοι επιτήδειοι θα προβούν σε κλοπές.

Στο δεύτερο βίντεο της «Ζούγκλας» φαίνεται πως η πυρκαγιά περικύκλωσε τον οικισμό Καλαμάκι και έφτασε ως τον Άγιο Βασίλειο. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται μέσα σε μια «χαράδρα» κάτω από τις ανεμογεννήτριες και έγιναν στάχτη στο πέρασμα της φωτιάς.

Βίντεο από την καμένη έκταση κάτω από τις ανεμογεννήτριες:

Στο τελευταίο βίντεο της «Ζούγκλας» καταγράφεται ότι οι φλόγες «καβάλησαν» το βουνό και έφτασαν ως το Πόρτο Γερμενό και τους οικισμούς του, αφήνοντας οικογένειες στο δρόμο και ένα τοπίο «γυμνό» από πράσινο.

Εκκενώθηκε αμέσως ο Άγιος Βασίλειος, όταν ξέσπασε η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά – Αλλεπάλληλα ήταν τα προειδοποιητικά μηνύματα του 112 για εκκένωση:

Στον Εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βοιωτία

Ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής στη Θήβα, οδηγούνται το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσής της, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι κάτοικοι είχαν αντιδράσει για τις ανεμογεννήτριες

Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όμως, η ανεξέλεγκτη ή πρόχειρα σχεδιασμένη τοποθέτηση έργων αυτών δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ισορροπίας μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και «πράσινης» ανάπτυξης. Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σε μικρή απόσταση από τις παραλίες της Βοιωτίας προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων του Καλαμακίου και γενικότερα της Βοιωτίας.

Εδώ και αρκετό καιρό εκφράζονται φόβοι για την αισθητική υποβάθμιση, την ηχορύπανση και την πιθανή επίπτωση στη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η δημοτική και η περιφερειακή αρχή αγνοεί επιδεικτικά τους προβληματισμούς των κατοίκων.

Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη

Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε ως την Αττική δεν αποτελεί μόνο ένα οικολογικό ζήτημα. Όπως δείχνουν οι έρευνες, ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες και θα πρέπει οι αρμόδιοι, από τον κατώτερο μέχρι και τη Βουλή, αλλά και την κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη, που τους αναλογεί.

Ο κάθε ιδιώτης που επιθυμεί να δημιουργήσει αιολικό πάρκο θα πρέπει να ελέγχεται. Δεν γίνεται επειδή κάποιοι θέλουν να γλιτώσουν χρήμα, να κάνουν προχειροδουλειές και να φτάνουμε στο σημείο να καίγονται δεκάδες στρέμματα γης και φύσης. Ο έλεγχος από το κράτος θα έπρεπε να είναι τακτικός και τα καλώδια να είναι υπογειοποιημενα. Αυτή τη φορά από σπινθήρες κόντεψε να καεί όλη η Βοιωτία, δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή, αλλά για ένα ανθρώπινο λάθος.