Σχεδόν επτά στα δέκα κτήρια που ελέγχθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα ή επικίνδυνα για χρήση, αποτυπώνοντας το μέγεθος των καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.

Από τις συνολικά 325 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Αχαΐα, την Αργολίδα και το Ρέθυμνο, μόλις 88 κτήρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» και θεωρήθηκαν ασφαλή για άμεση επιστροφή των ενοίκων.

Αντίθετα, 119 κτήρια κατατάχθηκαν στην κατηγορία «κίτρινο», καθώς έχουν υποστεί ζημιές και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα, ενώ ακόμη 118 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για χρήση και απαιτούν εκτεταμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης ή ακόμη και κατεδάφιση.

Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στη Δυτική Αττική, όπου σε Μάνδρα και Μέγαρα πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Από τα κτήρια που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 65 «κίτρινα» και 84 «κόκκινα».

Σημαντική είναι η εικόνα των καταστροφών και στο Ρέθυμνο. Σε σύνολο 55 αυτοψιών, 24 κτήρια κρίθηκαν ασφαλή, 12 προσωρινά μη κατοικήσιμα και 19 επικίνδυνα για χρήση.