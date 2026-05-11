Καρέ – καρέ περιγράφει σκηνές από κινηματογραφικό θρίλερ, αυτόπτης μάρτυρας, που το κατάστημά του βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, όπου εισέβαλαν τρεις βαριά οπλισμένοι ληστές σήμερα το πρωί στην Κάτω Τιθορέα. Εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν τέσσερις υπάλληλοι και δύο πελάτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απειλή των όπλων.

Μιλώντας στο LAMIA POLIS 87.7 ο κ. Νίκος περιγράφει τι αντίκρυσε Δευτέρα πρωί: «Μπήκαν μέσα στην τράπεζα δύο άτομα, ο ένας κράταγε μαγκούρα έκανε ότι κούτσαινε. Ήταν μεταμφιεσμένοι με περούκες, καπέλα και μαντίλια. Το προσωπικό ήταν όλο όρθιο μέσα μαζί με δύο πελάτες, όλοι όρθιοι. Ξαφνικά εμφανίζεται κι ένας τύπος ψηλός με μαντήλι, καπέλο κι ένα σακίδιο, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και μετά βγαίνει και οπλίζει το καλάσνικοφ».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. ‘Οσον αφορά τον τρίτο δράστη, τόνισε χαρακτηριστικά πως ήταν «έτοιμος για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Ήταν έτοιμος για πόλεμο»

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε ο κ. Νίκος. «Ο τρίτος ο δράστης ήταν έτοιμος για πόλεμο. Γιατί όταν οπλίζεις και κάθεσαι έξω από την πόρτα… ευτυχώς που δεν ήρθε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό εδώ πέρα. Η αστυνομία ήταν γύρω – γύρω, έκλεισαν τους δρόμους, έκαναν μπλόκα, ευτυχώς που δεν εμφανίστηκαν (στο σημείο της ληστείας)».

Το όχημα διαφυγής

Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έφυγαν με λεία πάνω από 200.000 ευρώ. Ο αυτόπτης μάρτυρας ,είδε να τους πέφτουν χρήματα κατά την έξοδο τους και να μένουν μερικά πίσω στον δρόμο, πριν επιβιβαστούν στο αμάξι που τους περίμενε: «Στον δρόμο έπεσαν μερικά χρήματα, γιατί αυτοί έφυγαν τρέχοντας και όπως είχαν γεμάτες τσέπες και σακίδια, τους έπεσαν. Είπα σε έναν υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει (όσα έμειναν πίσω). Από ότι κατάλαβα δεν άφησαν τίποτα μέσα στην τράπεζα. Συνεργός τους περίμενε στο αμάξι. Ήταν αναμμένο το αμάξι και είχε φιμέ τζάμια».

Σύμφωνα πληροφορίες, ακολούθησαν διαδρομή προς Βελίτσα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Δαύλεια και Ζεμενό.

Πανικός στην περιοχή – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Η ληστεία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατευτούν. Ο κ. Νίκος ανέφερε πως οι υπάλληλοι ήταν σοκαρισμένοι και φοβισμένοι. «Είναι τρομαχτικό να βλέπεις έναν άνθρωπο έξω από την τράπεζα με το καλάσνικοφ.

Μπήκα στο φαρμακείο δίπλα και τους λέω μην βγει κανένας έξω, μείνετε μέσα γίνεται ληστεία στην τράπεζα. Όλος ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί μέσα στα μαγαζιά και στο ξενοδοχείο. Δεν ήξερες τι μπορούσε να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη».

Μετά το περιστατικό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Λαμία και την Αμφίκλεια έσπευσαν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και μπλόκα σε κρίσιμα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού. «Υπάρχει αστυνομία παντού, έχουν κλείσει δρόμους και κάνουν ελέγχους», κατέληξε ο επαγγελματίας, περιγράφοντας το σοκ που εξακολουθεί να επικρατεί στην Κάτω Τιθορέα.

Το Ι.Χ. που χρησιμοποίησαν οι ληστές φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από την περιοχή του Πειραιά.