Τέλος έβαλε στη ζωή του, 78χρονος στην Κάτω Γατζέα στο Πήλιο λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές.

Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα. Η γυναίκα που τον φρόντιζε τον βρήκε νεκρό μέσα στα αίματα το πρωί της Παρασκευής.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του 78χρονου στο Νοσοκομείο και θα προωθηθεί για νεκροψία – νεκροτομή.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα. Σημειώνεται ότι αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο ηλικιωμένος έμενε στο σπίτι με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και τους φρόντιζε μια γυναίκα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αυτόχειρας δεν άντεχε να βλέπει την σύζυγό του να υποφέρει, γι’ αυτό και αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του.

Πηγή: Gegonota