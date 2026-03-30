Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε την Κυριακή στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί δύο γυναικών, μάνας και κόρης, σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα.

Μάλιστα οι δύο γυναίκες, βρίσκονταν τοποθετημένες σε δωμάτιο που είχε σφραγιστεί πρόχειρα με οικοδομικά υλικά.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, φέρεται να είχαν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο δωμάτιο, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί.

Σημειώνεται πως η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανησυχία συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου δηλώνοντας ότι είχαν χάσει τα ίχνη των δύο γυναικών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενικά πρόσωπα κατήγγειλαν την εξαφάνιση των δύο γυναικών, τους τελευταίους μήνες.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος κινητοποίησε την οικογένεια ώστε να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Αστυνομικοί, παρουσία Εισαγγελέα, εισήλθαν στο διαμέρισμα το απόγευμα της Κυριακής, και κατά τον έλεγχο εντόπισαν ένα δωμάτιο σφραγισμένο με πρόχειρο τοιχίο και στόκο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες τους.

Όταν απομακρύνθηκαν τα υλικά, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα των δύο γυναικών.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 54χρονος Ι.Β., γιος και αδελφός των θυμάτων, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών, ηλικίας 91 και 56 ετών, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ κινούνταν κανονικά στη γειτονιά χωρίς ιδιαίτερη επαφή με τους κατοίκους.

Όπως αναφέρουν γείτονες, μητέρα και κόρη εμφανίζονταν πάντα μαζί, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, η παρουσία τους είχε σταματήσει, προκαλώντας ερωτήματα.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα και η αδελφή του πέθαναν από φυσικά αίτια, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Όπως μάλιστα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, προχώρησε στη σφράγιση του δωματίου όπου βρίσκονταν οι σοροί προκειμένου να μην γίνει γνωστός ο θάνατός τους.