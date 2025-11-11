Η ελληνική αστυνομία υποψιάζεται ότι το πτώμα, το οποίο βρέθηκε δολοφονημένο έχοντας δεχθεί πυροβολισμό και καμένο σε όχημα στα Σκούρτα της Βοιωτίας, ανήκει σε Αλβανό υπήκοο. Μάλιστα αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA για την επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Το θύμα λοιπόν, είναι ο 27χρονος Σούλο Χαλίλι, με καταγωγή από το Μπετσίστι του Τεπελενίου, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Έφυγε από το σπίτι του στη Χαλκίδα και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το όχημά του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή Βίλια, κοντά στην Αθήνα.

Ο Χαλίλι περιγράφεται ως χαμηλόσωμος, ύψους περίπου 1,70 μέτρων, με κοντά, σκούρα καστανά μαλλιά, καστανά μάτια και λεπτό σωματότυπο. Έχει γένια και ένα τατουάζ στο αριστερό του χέρι με δύο τριαντάφυλλα, ένα αστέρι και μερικά γράμματα. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρο πουκάμισο, μαύρο τζιν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, η αυτοψία αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πυροβοληθεί μία φορά πριν του βάλουν φωτιά. Το πτώμα βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα ενός κλεμμένου αυτοκινήτου στη Γλυφάδα, με πλαστές πινακίδες που ανήκαν σε παρόμοιο όχημα στην Κατερίνη.

Οι Έλληνες ανακριτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να είχε εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες ή να έπεσε τυχαία θύμα βεντέτας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA αναμένεται να επιβεβαιώσουν επίσημα την ταυτότητα του θύματος τις επόμενες ημέρες.

Αλ. Παπαδόπουλος

Πηγή: javanews.al