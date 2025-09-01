Τα ένα από τα δύο αδέλφια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπως προκύπτει ήταν λάτρης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Μάλιστα, του άρεσε να κάνει αινιγματικές αναρτήσεις. Το Ζougla.gr βρήκε μια από αυτές και την παρουσιάζει.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο «αρχηγός» ανέβασε στο προφίλ του στο Facebook ένα γνωμικό:

«Οι κουβέντες του… (ακολουθεί το μικρό του όνομα). “Τα ρέστα τα ζητάς όταν ο λογαριασμός είναι πληρωμένος. Λίγα λόγια και σταράτα”» έγραψε χαρακτηριστικά.

Τι να ήθελε να πει άραγε; Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο προφανώς και έχει πολλές απαντήσεις και προεκτάσεις.

Προς το παρόν, όμως, θα πρέπει να απαντήσει στις Αρχές για όλα αυτά τα οποία του καταλογίζονται, έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν.

Όσον αφορά στον άλλο αδελφό και «επιχειρηματία» της εγκληματικής οργάνωσης, μετά από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έχει «κλειδώσει» τον λογαριασμό του.

Υπενθυμίζεται πως το κύκλωμα συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς αλλά και σε κλοπή καυσίμων από τον Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα δύο αδέλφια έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Το ξέπλυμα των χρημάτων, τα οποία αποκόμιζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους, γινόταν μέσα από επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνταν, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bar, αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Επίσης, ζούσαν σε πανάκριβες βίλες και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα.

Η σχέση με τον Ηγούμενο

Σημειώνεται, επίσης, πως σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», αυτές τις ημέρες όλα τα Χανιά συζητούν την παλιά σχέση του διωκόμενου «επιχειρηματία» της εγκληματικής οργάνωσης, με τον παυθέντα Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας και Επίσκοπο Δορυλαίου, Δαμασκηνό με τον οποίο πριν από πέντε χρόνια φωτογραφήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους για την εκλογή και την χειροτονία του.

Στη συνάντηση αυτή ήταν παρών και ο γιος του Πρωθυπουργού, καθώς και ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου.

Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες (απο το zarpanews.gr):

Στην Εισαγγελία Χανίων οι 49 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης

Εν τω μεταξύ πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον αύλειο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων, κατά την προσέλευση των 49 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα, ενώ φέρονται να αναλάμβαναν και υποθέσεις εκβιασμών.

Οι περισσότεροι ήταν συγγενείς των 49 συλληφθέντων, οι οποίοι ήθελαν να τους υποστηρίξουν.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση συγγενείς ενός εκ των συλληφθέντων άρχισαν να τον καταχειροκροτούν και να του δίνουν κουράγιο, την ώρα που έβγαινε με χειροπέδες από το βαν της ΕΛ.ΑΣ. για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 49 συλληφθέντες έφτασαν κατά ομάδες των 6 ατόμων στον εισαγγελέα, ο οποίος είχε ήδη στα χέρια του την ογκώδη δικογραφία.













Τι κατέσχεσαν οι Αρχές

Ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης σε Χανιά και Ρέθυμνο όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία ασχολούνταν με διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Πως ξεσκέπασε η ΕΛΑΣ την εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αστυνομικών για την εξάρθρωση του κυκλώματος διήρκησε πάνω από δύο χρόνια, ενώ μέσα στη μαφία είχε τοποθετηθεί και «κρυφός» αστυνομικός, προκειμένου να ενημερώνει τους αρμόδιους της ΕΛΑΣ, για τη λειτουργία των κατηγορούμενων.

Παράλληλα, φέρεται ότι ένα μέλος έφερνε από την Αθήνα στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ενώ είχε ισχυρούς δεσμούς και με την Greek Mafia.

Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήθελαν να τοποθετηθεί συγκεκριμένος ιερέας στη θέση του Μητροπολίτη, προκείμενου να υπάρχει εύκολη και συχνή πρόσβαση στην εκκλησιαστική περιούσια.

Στην μαφία εμπλέκονται ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση, με τα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να κλέβουν καύσιμα από το απόθεμα του στρατού, ώστε να αγοράσουν ναρκωτικά, όταν δεν υπήρχαν χρήματα.