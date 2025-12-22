«Πρωταγωνιστής» σε επεισόδιο με πυροβολισμούς, μπροστά στα μάτια του βρετανικού δικτύου VICE για την ελληνική ραπ και τα όπλα, ήταν ο ένας από τους δυο «ληστές των 180 χιλιάδων ευρώ» τον οποίο συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Πώς τον ταυτοποίησαν

Ο 35χρονος τον Απρίλιο του 2022 έκανε και πάλι το λάθος να «εμφανίσει» τα χέρια του με τα δεκάδες τατουάζ και έτσι οι Αρχές να καταφέρουν να τον ταυτοποιήσουν ακόμα πιο εύκολα και με το πλέον… ανεξίτηλο χαρακτηριστικό. Τότε είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο φαινόταν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με μάσκα, να κρατάει στα χέρια του ένα πυροβόλο όπλο και να πυροβολεί με αυτό 4 φορές στον αέρα, από αυλή σπιτιού εντός κατοικημένης περιοχής.

Το ίδιο λάθος δηλαδή που έκανε και τον περασμένο Οκτώβριο, όταν κυκλοφορούσε με ακάλυπτα τα χέρια του, κάτι το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που «πρόδωσε» την ταυτότητα του. Όμως ο «Μάκης», όπως ήταν ένα από τα παρατσούκλια του, δεν έγινε γνωστός στο ελληνικό και το…βρετανικό κοινό από την συμμετοχή του στο βίντεο.

«Πολύ καλός»

«Πολύ καλός». Αυτή ήταν η φράση ενός παλιού και έμπειρου αστυνομικού που είχε ασχοληθεί για μήνες με τον «Μάκη» ή «the don» – ο αρχιμαφιόζος, πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Τότε που τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών είχαν καταφέρει να συλλάβουν μια από τις πιο «δραστήριες» σπείρες κακοποιών. Την περίφημη «σπείρα με τα χρηματοκιβώτια» η οποία κατηγορήθηκε για εκατοντάδες περιπτώσεις σε Αττική, Εύβοια και σε νομούς της Στερεάς Ελλάδας.

Η σύλληψή τους είχε γίνει σε εκδήλωση για έναν αρραβώνα και οι αστυνομικοί μπήκαν… απρόσκλητοι, ξαπλώνοντας στο πάτωμα του νυχτερινού κέντρου όλους τους καλεσμένους που νόμιζαν ότι συμμετείχαν σε κινηματογραφική ταινία. Ο «Μάκης» ή «the don» είχε φυσική παρουσία σε κάποιες από τις αρπαγές των χρηματοκιβωτίων ή των «κουτιών» όπως τα αποκαλούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η λεία τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ήταν περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά να ξοδεύτηκαν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, έχοντας για παρέα καλλίγραμμες κοπέλες.

Πώς συνελήφθη

Μπορεί το 2017 ο «Μάκης» να μην είχε προλάβει να διαφύγει από το νυχτερινό κέντρο αλλά την περασμένη Τετάρτη όταν οι αστυνομικοί τον βρήκαν μέσα στο σπίτι του, προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο αλλά τελικά συνελήφθη. Το ερώτημα είναι αν σήμερα που θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί μαζί με τον συνεργό του για την «ληστεία των 180 χιλιάδων ευρώ», θα… «διαφύγει» ή θα πάρει τον δρόμο για την φυλακή.