Αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία μιας 43χρονης, για βίαιη επίθεση που δέχθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10), στη Λεωφόρο Συγγρού.

Δράστης, σύμφωνα με την ίδια, είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε έπειτα από ένα επεισόδιο εκνευρισμού στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ο πλαστικός χειρουργός με τα αρχικά Δ.Μ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας, οδηγώντας το αυτοκίνητό του πίσω από το δικό της, της κόρναρε επίμονα, αναβόσβηνε τα φώτα και την έβριζε χυδαία, επειδή κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα από ό,τι εκείνος επιθυμούσε.

Όπως ανέφερε η 43χρονη, ο οδηγός έκανε προσπέραση, στη συνέχεια έκοψε απότομα μπροστά, τράβηξε χειρόφρενο και της έκλεισε τον δρόμο.

Κατέβηκε από το όχημά του και σε κατάσταση έντονου εκνευρισμού, φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να τη χτύπησε στο κεφάλι και να της ξερίζωσε τούφα μαλλιών.

«Με τράβαγε από τα μαλλιά σε έξαλλη κατάσταση – Φοβήθηκα για τη ζωή μου»

«Με έβριζε, μου έκανε χειρονομίες. Όταν μου έκλεισε τον δρόμο, βγήκε έξω και με άρπαξε από τα μαλλιά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι, ήθελε να με τραβήξει έξω. Από τη βία που άσκησε κόπηκαν τα μαλλιά μου. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», είπε εμφανώς ταραγμένη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να του φώναξε «Τι κάνεις;», με τον δράστη, σύμφωνα με τη γυναίκα, να απαντά «Και λίγα της κάνω».

Περαστικοί επενέβησαν για να τη βοηθήσουν, ενώ στο σημείο έφτασαν Αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του γιατρού την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– επιχειρούσε να αποχωρήσει.

Η 43χρονη κατέθεσε στην Αστυνομία και μετέβη για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ δήλωσε πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοκ.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ακόμα και στο τμήμα φοβόμουν όταν άκουσα το όνομά του», ανέφερε.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.