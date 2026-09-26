Με φόντο την Ακρόπολη και υπόκρουση τη μουσική από το τραγούδι «’Ωρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα στέλνει το πρώτο του μήνυμα σε άψογα ελληνικά.

Γεννημένος στο Μονπελιέ από μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Γαλλοκύπριο, ο Νικόλας Κασσιανίδης είναι διπλωμάτης καριέρας με θητεία σε κρίσιμα πόστα και σημαντικό έργο σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Ηνωμένα Έθνη.

«Μέχρι σήμερα εργάστηκα στην Ιερουσαλήμ, στη Μαδρίτη, στο Κάϊρο, στη Νέα Υόρκη και στο Ραμπάτ, υπηρετώντας την πολιτική και πολιτιστική διπλωματία της Γαλλίας», λέει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι πριν από 23 χρόνια είχε ξεκινήσει από τη χώρα μας τη διπλωματική του καριέρα.

«Μάλιστα η πορεία μου ξεκίνησε από εδώ, μιας και το 2003 έκανα την πρακτική μου άσκηση στην Αθήνα. Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπώ τη Γαλλία εδώ. Σήμερα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, αυτό που εντυπωσιάζει είναι το εύρος της συνεργασία μας. Μιας ενισχυμένης στρατηγικής σχέσης σε όλους τους τομείς, με κοινό στόχο την ευρωπαϊκή κυριαρχία», λέει ο κ. Κασσιανίδης και αναφέρεται στη νέα πρόκληση της διπλωματικής του πορείας.

«Η αποστολή που μου ανατέθηκε είναι σαφής: Η υλοποίηση και η ενίσχυση σε κάθε πεδίο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες. Η σχέση μας είναι ιστορική και μακροχρόνια, αλλά ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον. Ένα μέλλον που θα χτίσουμε μαζί.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αγαπητές Ελληνίδες και αγαπητοί Έλληνες, ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα».

Το μήνυμα του νέου πρέσβη κλείνει στον κήπο. «A bientot! (Τα λέμε σύντομα) θα τα πούμε και για καφέ», καταλήγει ο κ. Κασσιανίδης υψώνοντας το ποτήρι με τον φραπέ του.

Ο νέος πρέσβης έφτασε στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου και πριν από λίγες ημέρες επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.