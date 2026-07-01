Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε επτά περιοχές της χώρας.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Οι περιοχές που απειλούνται σήμερα με πυρκαγιά:

Αττική,

Εύβοια,

Βοιωτία,

Αχαΐα,

Ηλεία,

Έβρος,

Ρόδος

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199 ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.