Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες οικογένειες φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία προβλέπει αύξηση της αξίας των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027, καθώς και διεύρυνση των δικαιούχων.

Ειδικότερα, η αξία των vouchers -τόσο των πλήρους όσο και των μειωμένης αξίας- ενισχύεται κατά 10%. Ενδεικτικά, το ποσό για μια βρεφική θέση με σίτιση ανεβαίνει από τα 3.239 στα 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση η επιδότηση αυξάνεται από τα 2.612 στα 2.873 ευρώ. Όπως διευκρινίζεται, η αύξηση θα εφαρμοστεί αυτόματα στα vouchers που έχουν ήδη εκδοθεί, χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον ενέργεια από τους γονείς.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια για την εξασφάλιση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Έτσι, το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τους τρίτεκνους, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και στις 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα τέκνα.

Κατάργηση ορίου για τους τρίτεκνους

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις τρίτεκνες οικογένειες. Στο εξής, καταργείται πλήρως το εισοδηματικό όριο για τα vouchers μειωμένης αξίας (το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στις 38.000 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι οι τρίτεκνοι εξισώνονται με τους πολύτεκνους και μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τη συγκεκριμένη επιδότηση ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων τους. Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά, το όριο για τα vouchers μειωμένης αξίας αυξήθηκε επίσης, αγγίζοντας πλέον τις 37.000 ευρώ (από 35.000).

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε πως η κίνηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη πρόσβαση των παιδιών στην προσχολική φροντίδα και στην ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσες οικογένειες καλύπτονται πλέον από τα νέα, διευρυμένα κριτήρια, αναμένεται άμεσα η έκδοση δεύτερης πρόσκλησης από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για τη σεζόν 2026–2027. Επιπλέον, όσοι γονείς κατέχουν ήδη voucher μειωμένης αξίας αλλά πλέον εμπίπτουν στα νέα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη κάλυψη, η αναπροσαρμογή του voucher τους θα γίνει αυτοδίκαια.