Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η Άγκυρα «σήκωσε» τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών εισήλθαν ένα ATR-72, ένα CN-235, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και τέσσερα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε δύο σχηματισμούς.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας καταγράφηκαν συνολικά οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, δύο προήλθαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών F-16, μία από το ATR-72, μία από το UAV και τέσσερις από το CN-235.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και οκτώ παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Οι δύο προήλθαν από έναν από τους σχηματισμούς των F-16, ενώ έξι αποδόθηκαν στο ATR-72.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια επιχειρησιακή πρακτική.