Σημαντική άνοδο καταγράφει η νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πηγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις παρεμβάσεις του νέου θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάρiο του 2026, αλλά και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών της χώρας με τρίτες επικράτειες.

Συγκεκριμένα, οι εγκρίσεις μετακλήσεων εργαζομένων έφτασαν τις 64.095 έναντι 44.434 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 19.661 εγκρίσεις, δηλαδή περίπου 44,2%. Η υψηλότερη ζήτηση εστιάζεται στην εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, ενώ αυξημένες αιτήσεις καταγράφονται και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα με την ενίσχυση των νόμιμων διόδων, η εφαρμογή του νέου νόμου οδήγησε σε αισθητή μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών διαμονής και σε περιορισμό του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων στο Υπουργείο κατά 46,85%.

Η τάση αυτή αφορά αποκλειστικά τη νόμιμη μετακίνηση εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει καταργηθεί η δυνατότητα νομιμοποίησης λόγω επταετούς παραμονής, ενώ δεν υφίσταται πλέον κανένας νομοθετικός τρόπος νομιμοποίησης όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Έτσι, η διεύρυνση των νόμιμων οδών εργασίας συνδυάζεται στην πράξη με τη διαμόρφωση μιας αυστηρότερης πολιτικής απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.