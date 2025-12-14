Οργή για χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι χωρίς να φταίνε, δέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ κλητεύσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι κατηγορούνται για ρευματοκλοπές, τις οποίες δεν έχουν διαπράξει.

«Μάστιγα για χιλιάδες πολίτες»

Για το θέμα μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μάστιγα», σημειώνοντας ότι και ο ίδιος δέχεται χιλιάδες μηνύματα στο τηλέφωνό του. Τόνισε ότι πρέπει να επιληφθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας αλλά και η Διαχειριστική Αρχή.

«Εννέα στους δέκα πολίτες που έχουν προσφύγει έχουν δικαιωθεί»

Ο ενεργειακός επιθεωρητής υπογράμμισε ότι πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. «Εννέα στις δέκα περιπτώσεις που έχουν προσφύγει έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια», είπε χαρακτηριστικά. «Αύριο το πρωί θα πρέπει ο υπουργός να επιληφθεί και να τελειώνει αυτή η μάστιγα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

