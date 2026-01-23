Λύκοι έφτασαν μέχρι την εξώπορτα ενός σπιτιού στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Η κάμερα ασφαλείας του ιδιοκτήτη κατέγραψε αυτή την συγκλονιστική εικόνα με τους τέσσερις λύκους να φτάνουν μέχρι την είσοδο της κατοικίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όπως φαίνεται, η αγέλη συχνάζει στην περιοχή, καθώς η κάμερα κατέγραψε τους λύκους να επανέρχονται το πρωί, προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους μιας περιοχής η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν «Λυκόρεμα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.