Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 17χρονη κοπέλα, η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερα αδέσποτα σκυλιά στο Άργος, σήμερα (21/11) το πρωί κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Το κορίτσι υπέστη βαριά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά από το περιστατικό. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καραβίδας, επικεφαλής του ειδικού συνεργείου, κατάφερε να εντοπίσει και να παγιδεύσει σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων.

Στο Νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από την ίδια αγέλη, και φέρει τραύματα στα πόδια.

