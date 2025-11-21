Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 17χρονη κοπέλα, η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερα αδέσποτα σκυλιά στο Άργος, σήμερα (21/11) το πρωί κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Το κορίτσι υπέστη βαριά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά από το περιστατικό. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καραβίδας, επικεφαλής του ειδικού συνεργείου, κατάφερε να εντοπίσει και να παγιδεύσει σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων.

O αντιδήμαρχος την ώρα που πιάνει ένα από τα τέσσερα σκυλιά της αγέλης

Στο Νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από την ίδια αγέλη, και φέρει τραύματα στα πόδια.

