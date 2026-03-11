Ρεπορτάζ: Γιάννης Τσίρος

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατική Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, Γερμανίδα ορειβάτης που έπεσε σήμερα το μεσημέρι θύμα αγέλης σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Δαγκωματιές σε όλο της το σώμα

Στις δύο περίπου το μεσημέρι, το 60χρονο θύμα των αδέσποτων(;;;) σκύλων πεζοπορούσε κοντά στο Λιτόχωρο, στην περιοχή κοντά στον ΧΥΤΑ της περιοχής, μαζί με τον σύζυγό της και φίλο τους. Απομακρύνθηκε για λίγο από την παρέα της κι όταν αυτή την αναζήτησε, το θέαμα που αντίκρισε ήταν το μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί: η άτυχη τουρίστρια χωρίς τις αισθήσεις στο έδαφος, με δαγκωματιές σε όλο της το σώμα και με ακατάσχετη αιμορραγία.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Μεταφέρθηκε επειγόντως στο κοντινό Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και το χειρουργείο. Οι γιατροί καταβάλλουν από κείνη την ώρα συνεχείς προσπάθειες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, αλλά αυτή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ έχει μεταφερθεί στην ΜΕΘ.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Δίου-Ολύμπου, κρατήθηκε για μερικές ώρες στο ΑΤ Δίου-Ολύμπου και αύριο θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου λαμβάνει συνεχώς σημαντικές χρηματοδοτήσεις από κυβερνητικά κονδύλια για να υλοποιεί πρόγραμμα για τα αδέσποτα της περιοχής του, στην οποία δραστηριοποιούνται και περισσότεροι από ένας φιλοζωικοί σύλλογοι, αλλά το πρωτοφανές περιστατικό δεν αποφεύχθηκε.