Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές και οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια αγέλη 7-8 τσακαλιών εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή της Θέρμης, το βράδυ του Σαββάτου, 1/08.

Τα άγρια ζώα έγιναν αντιληπτά από πλήρωμα εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία. Η εταιρεία προχώρησε σε ανάρτηση σχετικού φωτογραφικού υλικού, συνοδεύοντάς το με σύσταση προς τους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Η προειδοποίηση αφορά εξίσου όσους μετακινούνται σε απομονωμένα σημεία, αλλά και όσους συνοδεύουν τα κατοικίδιά τους.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε επίθεση τσακαλιού σε τετράχρονο κορίτσι στην Πολίχνη, το οποίο τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν στην αυλή ταβέρνας.