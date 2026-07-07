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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 30χρονο διακινητή ναρκωτικών ουσιών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Ιουλίου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες στην Αγία Παρασκευή. Τότε, ο οδηγός έβαλε μπροστά, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο δεύτερος που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατάφερε να ξεφύγει και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Δείτε εικόνες με τα ναρκωτικά που κατέσχεσαν οι άνδρες της αστυνομίας: 

Το όχημα στο οποίοι έκαναν έλεγχο οι αστυνομικές Αρχές

Οι 49 σακούλες με την κάνναβη

Τα 61 κιλά κάνναβης που βρήκαν οι άνδρες της αστυνομίας

 

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης. Προανάκριση διενεργείται από το ΤΔΕΕ Αγίας Παρασκευής.

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