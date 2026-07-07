Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 30χρονο διακινητή ναρκωτικών ουσιών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Ιουλίου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες στην Αγία Παρασκευή. Τότε, ο οδηγός έβαλε μπροστά, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα με καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο δεύτερος που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατάφερε να ξεφύγει και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Δείτε εικόνες με τα ναρκωτικά που κατέσχεσαν οι άνδρες της αστυνομίας:

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης. Προανάκριση διενεργείται από το ΤΔΕΕ Αγίας Παρασκευής.