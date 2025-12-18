Επίθεση από δύο συμμαθήτριές της δέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17/12 μία 13χρονη στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου στην Αγία Παρασκευή, στη διάρκεια του διαλείμματος. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η μητέρα του παιδιού, που δέχτηκε την επίθεση.

Μετά το τέλος των μαθημάτων η μητέρα του κοριτσιού, που ήταν θύμα της επίθεσης, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής και κατέθεσε μήνυση. Για την υπόθεση εντοπίστηκε και συνελήφθη η μια 13χρονη. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για ανάλογο περιστατικό. Συγκεκριμένα δύο μήνες πριν, στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη της να γονατίσει μπροστά της και την χαστούκισε ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε την σκηνή.

Η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, ενώ η συνομήλικη της αναζητείται.