Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά καταγράφεται στην πολυκατοικία επί της οδού Ειρήνης και ήδη στο σημείο βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν επί τόπου 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια, τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα εντός του γκαράζ, χωρίς να έχει επεκταθεί η φωτιά στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.