Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια πεζή γυναίκα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Αγία Παρασκευή.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 14:00, στο ύψος του αριθμού 396 της Λεωφόρου Μεσογείων, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα την τραυματία στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, με την αρμόδια Τροχαία να έχει αναλάβει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.