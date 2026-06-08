Ένας ακόμη νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στους ελληνικούς δρόμους, το μεσημέρι της Κυριακής 7/6. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής στο ρεύμα προς Μαραθώνα, με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το χρονικό του δυστυχήματος στην Αγία Παρασκευή

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στη διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός αναβάτης απώλεσε τον έλεγχο της μηχανής του. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με προπορευόμενο ή συνταξιδεύον ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και αφού σύρθηκε στην άσφαλτο, κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των δύο νέων στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 22χρονου. Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.