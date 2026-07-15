Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δίκυκλου να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διέκοψαν την κυκλοφορία και κράτησαν αποκλεισμένο το τμήμα της λεωφόρου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση και διενεργούν έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.