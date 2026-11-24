Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις κλοπών σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στην Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι, προχώρησαν αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το πρωί της Δευτέρας (23/11), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ύστερα από αναζητήσεις των αστυνομικών για τον εντοπισμό προσώπου που αφαιρούσε μεταλλικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις από σπίτια των δύο περιοχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε ότι ο 39χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει επαναλαμβανόμενη δράση, επιλέγοντας κατοικίες από τις οποίες μπορούσε να αποσπάσει ποσότητες χαλκού.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε στα ίδια σπίτια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον υλικά.

Βρέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού και διαρρηκτικά εργαλεία

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό του, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του διάφορα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 43 κομμένοι χάλκινοι σωλήνες, μεγάλος αριθμός εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαρρήξεις, καθώς και ένας μετρητής ηλεκτρικής τάσης.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης, γεγονός που οδήγησε στη συμπερίληψη επιπλέον κατηγορίας στη δικογραφία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα ευρήματα σε συνδυασμό με τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί για κλοπές χαλκού από κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή.

Επέστρεφε στα ίδια σπίτια για να αφαιρέσει περισσότερο χαλκό

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση συνολικά 20 περιπτώσεων κλοπών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε τέσσερις από τις περιπτώσεις ο 39χρονος φέρεται να επέστρεψε στις ίδιες κατοικίες, πραγματοποιώντας δεύτερη κλοπή σε μικρό χρονικό διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, επιδίωκε να αφαιρέσει μεγαλύτερες ποσότητες χαλκού από τα ίδια ακίνητα.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της επαναλαμβανόμενης δράσης του.

Στον εισαγγελέα ο 39χρονος

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αστυνομικών διαδικασιών, ο 39χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από τη συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, οι οποίες συνέδεσαν τον συλληφθέντα με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις αφαίρεσης χάλκινων σωληνώσεων και καλωδίων από κατοικίες.