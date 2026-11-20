Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στο 1ο Ειδικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου.

Ένας βοηθός εκπαιδευτικού μπήκε σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος και κατέβασε το παντελόνι του ενώ στη συνέχεια φίλησε τη δασκάλα. Ο 44χρονος συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη παρακράτηση. Αμέσως μετά την καταγγελία, κινητοποιήθηκε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια και η υποδιευθύντρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταθέσει για το αδιανόητο συμβάν.

Ακόμη, δόθηκε εντολή στην υποδιευθύντρια του ειδικού σχολείου να υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Το 1ο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ενημέρωσε τον αρμόδιο σύμβουλο εκπαίδευσης ειδικής αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα και πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.