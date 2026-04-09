Ανοίγουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη για τους πιστούς οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ που είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι συνθήκες που διαμορφώνει η πολεμική κατάσταση επηρεάζουν άμεσα την προσέλευση των πιστών και την τέλεση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τις ημέρες του Πάσχα.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο και για τον Ναό της Αναστάσεως. Παρά τις προσπάθειες πιστών να εισέλθουν, η αστυνομία δεν επιτρέπει την πρόσβαση, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν τεθεί για λόγους ασφαλείας. Έτσι, οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιούνται εκτός της Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι λιγότερο αυστηροί.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους.

Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Σαββάτου η ελληνική αποστολή

Εν τω μεταξύ το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω των τελευταίων 24ωρων συναγερμών και πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν διάφορα σενάρια μεταφοράς, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής και η κανονικότητα της τελετής.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί πλήρως, ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν απαγορευμένοι για τους πιστούς, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της τελετής και την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Πηγή: ΕΡΤ