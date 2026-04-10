Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω των τελευταίων 24ωρων συναγερμών και πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν διάφορα σενάρια μεταφοράς, τα οποία θα υλοποιηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής και η κανονικότητα της τελετής.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στη χώρα μας αναμένεται το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και ακολούθως με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από την Ιερουσαλήμ, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air, που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, σε έντεκα προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: 19:30 – 20:15 (έκτακτη, ειδική πτήση)

Αθήνα – Λήμνος: 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: 19:30 – 20:30 (έκτακτη, ειδική πτήση)

Σάμος – Κως: 20:50 – 21:30 (έκτακτη, ειδική πτήση)

Αθήνα – Χίος: 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα – 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: 19:30 – 20:40 (έκτακτη, ειδική πτήση)

Βόλος – Κεφαλονιά: 21:00 – 21:50 (έκτακτη, ειδική πτήση)

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ