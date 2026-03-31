Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διασφαλίσει τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα και αυτό το Πάσχα, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Αρχές του Ισραήλ φαίνεται πως έχουν λάβει μια σειρά από μέτρα ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά η μεταφορά του, χωρίς αυτό να την καθιστά δεδομένη, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ακύρωσης.

Υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της «επιχείρησης», γιατί πρέπει να λυθούν τρία ζητήματα, τα οποία είναι τα εξής:

η ολοκλήρωση έργων στον ναό,

η ύπαρξη καταφυγίου σε ενδεχόμενο βομβαρδισμού

η διασφάλιση συνθηκών απόλυτης ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιτραπούν μόνο μέχρι 50 άτομα εντός του ναού της Αναστάσεως και η είσοδος θα επιτραπεί μόνο με προεγκεκριμένες άδειες.

Αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, αναμένεται να οριστεί η τελική απόφαση για την μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το συγκεκριμένο θέμα είπε «με την παρουσία λίγων ατόμων ο στόχος είναι – και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί – να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές. Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς».

Προσέθεσε τα εξής: «Είναι από πάνω το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δηλαδή, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με λιγότερα άτομα, με μία πολύ ολιγομελή αποστολή για λόγους ασφαλείας, θα φτάσει στην ώρα του ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εορτασμοί και οι άγιες αυτές ημέρες να εορταστούν όπως ακριβώς πρέπει στον χριστιανισμό».