Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.

Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του. Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ