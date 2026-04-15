Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καρυές του Αγίου Όρους, όταν μοναχός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας ekklisiaonline.gr, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο μοναχός ανετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό ενός ακόμη επιβάτη.

Ο μοναχός φέρεται να υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αγίου Όρους.