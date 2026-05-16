Μια ακόμη υπόθεση που αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τα όρια της οικογενειακής παραμέλησης και της κοινωνικής επιτήρησης ήρθε στο φως στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από καταγγελία πολίτη που κινητοποίησε τις αρχές.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν χθες, Παρασκευή, σε κατοικία επί της οδού Κέρκυρας, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια.

Εκεί, όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, τρία μικρά παιδιά –ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών– ζούσαν σε ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, με εικόνες που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων στο Περιστέρι.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί οδήγησε άμεσα στη σύλληψη των γονέων, ηλικίας 31 και 36 ετών. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου τέθηκαν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια και για το αν υπήρχε προηγούμενη επαρκής παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε υπάρξει καταγγελία, ενώ η Πρόνοια φέρεται να είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στο σπίτι.

Το ερώτημα που ανακύπτει πλέον είναι γιατί η κατάσταση δεν είχε αποτραπεί εγκαίρως, πριν φτάσει σε αυτό το σημείο.

Πίσω από το αστυνομικό δελτίο

Τέλος, δεν μπορεί να παραγνωρίζει κανείς ότι, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, η πίεση της ακρίβειας έχει οξύνει τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το κράτος παρεμβαίνει –και ορθώς– όταν υπάρχουν καταγγελίες για τέτοιες υποθέσεις, ωστόσο στην πράξη παραμένει ανοιχτό το ζήτημα κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί πρόληψης και στήριξης, ώστε οικογένειες που βρίσκονται στα όρια ή κάτω από το όριο της φτώχειας να μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρεπείς συνθήκες, χωρίς να οδηγούνται σε καταστάσεις παραμέλησης.