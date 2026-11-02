Στη σύλληψη μιας 46χρονης γυναίκας προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (1/11) στους Αγίους Αναργύρους αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών αστυνομικών ελέγχων για την πάταξη του παράνομου εμπορίου στην περιοχή.

Οι αρχές είχαν ήδη συλλέξει πληροφορίες σχετικά με άτομα που διέθεταν στην αγορά προϊόντα-«μαϊμού», τα οποία παρουσίαζαν ως αυθεντικά.

Κατασχέσεις και σχηματισμός δικογραφίας

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα και επιβεβαίωσαν την παράνομη δραστηριότητά της, προχωρώντας στην κατάσχεση συνολικά 438 απομιμητικών προϊόντων ρουχισμού.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 46χρονης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη δικογραφία να υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.